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Yerel 17 saat mahsur kalan gence AFAD yetişti
Yerel

17 saat mahsur kalan gence AFAD yetişti

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan genç, 17 saatin ardından AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 16:07:00 -
17 saat mahsur kalan gence AFAD yetişti

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in Ürgüp ilçesi, Ayvalı köyü, Uludere mevkiinde aracıyla seyir halinde giden Şevket Baştürk, kar yağışı ve tipi nedeniyle aracın gömüldüğü yerde mahsur kaldı. Uludere mevkiinde telefonunun şarjının da bitmesiyle kimseye ulaşamayan Şevket Baştürk geceyi aracında geçirdi. Köy muhtarının jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Şevket Baştürk’ün Uludere mevkiinde mahsur kaldığı tespit edildi.

17 saatlik aramanın ardından mahsur kaldığı yerden kurtarılan genç AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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