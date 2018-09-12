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17 parça tarihi deri İncil ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada; bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş tarihi eser niteliğinde İncil olduğu değerlendirilen, birbirine iple bağlı şekilde el yazması 17 parça deri ele geçirildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:03
17 parça tarihi deri İncil ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında;

11 Eylül 2018 günü Hakkâri-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Köprülü Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada; bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş vaziyette, tarihi eser niteliğinde İncil olduğu değerlendirilen, birbirine iple bağlı şekilde el yazması 17 parça deri ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 17:03
  1. Hakkari
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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