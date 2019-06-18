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17. Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası

- Marmaris'te sona eren şampiyonanın ardından düzenlenen törende, dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya verildi

18 Haziran 2019 Salı 11:23
17. Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası


Muğla (AA) - Marmaris'te düzenlenen 17. Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve İstanbul Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Spor Derneğince bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen şampiyona tamamlandı.

Marmaris Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'ndaki organizasyonda Kadınlar Ligi'nde THY (İstanbul), Erkekler Birinci Lig'de KBS (Kocaeli), Erkekler Süper Lig'de BARO (Konya) takımları şampiyon oldu.

Erkekler Birinci Lig'in ilk 6 takımı KBS (Kocaeli), Bosch (Bursa), Telas Lastik (İstanbul), Makine Mühendisleri Odası (Trabzon), Zengi Sunar Grup (Adana), Yakar Tekstil (İstanbul) Süper Lig'e yükseldi.

Dereceye giren takımların kupalarını ve sporcuların madalyalarını Marmaris Belediye Başkan Vekili Aylin Yüksel, Masa Tenisi Kuruluşlar Kurulu Başkanı Şener Filiz, İstanbul Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği Başkanı Uğur Beşok verdi.

Marmaris'teki şampiyonada 30 ilin kurum ve kuruluşlarını temsil eden 63 takımdan 250 sporcu birincilik için mücadele etmişti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:23
  1. 17. Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası
  2. İstanbul Kuruluşlararası Masa Tenisi Spor Derneği
  3. Marmaris
  4. Masa Tenisi

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