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17 günlük kocasını 'istemeden' öldürdü!

Eskişehir'de, 17 günlük eşi Yunus Çolak'ı (22) kalbinden bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklanan Semra Çolak (20), "Evde tartışırken bıçağı salladım, kalbine isabet etti" dedi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 14:27
17 günlük kocasını 'istemeden' öldürdü!

Olay, geçen Salı gecesi Eskişehir Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bıçakla ağır yaralanan Yunus Çolak, 112 ambulansıyla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çolak, polislere verdiği ilk ifadede kaza sonucu bıçağın üzerine düştüğünü söyledi. Durumdan şüphelenen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yunus Çolak'ın eşi Semra Çolak'ı sorguya aldı.

Semra Çolak polislere, evde eşiyle tartıştıklarını ve eline aldığı bıçağı salladığında eşinin yaralandığı itiraf etti. Semra Çolak eşiyle, evlenmeden önce aileler arasında oluşan bir meseleyi tartışırken elindeki bıçağı salladığını, bıçağın da eşinin kalbine isabet ettiğini, amacının yaralamak olmadığını söyledi. Çolak, yapılan sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavi altına alınan Yunus Çolak ise dün sabah yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sanayide bir elektrikçide işçi olarak çalıştığı belirtilen Yunus Çolak, toprağa verildi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 14:27
  1. Eskişehir
  2. yeni evli çift
  3. kocasını öldürdü
  4. aile içi cinayet
  5. pişmanlık

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