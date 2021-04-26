17 günlük kapanmada marketlere gitmek serbest mi? Tam kapanmada marketler açık olacak mı?

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs salgınında alınan yeni kısıtlama kararlarını açıkladı. Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle tam kapanma uygulanacağını duyuran Erdoğan, ayrıca tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildiğini bildirdi. Vatandaşlar marketlerin kapanma süresince serbest olup olmayacağını merak ediyor.

Tam kapanmada marketler açık olacak mı?

Tam kapanmada marketler açık olacak mı? sorusu İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelge ile netleşecek. İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin genelgesi henüz yayınlanmadı. Genelge yayınladığında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tam kapanma kararları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Merakla beklenen Kabine toplantısından yeni kısıtlama kararları çıktı. Bu kapsamda;

-29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiiliyor.

-Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

-Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

-Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

-Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.