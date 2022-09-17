17 Eylül Cumartesi kimin maçları var? Derbi maçlar var mı?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

13:30 TRT Spor Keçiörengücü - Erzurumspor

16:00 TRT Spor Denizlispor - Gençlerbirliği

17:00 BeIN Sports 1 Ümraniyespor - Kasımpaşa

19:00 BeIN MAX 2 Eyüpspor - Bandırmaspor

19:00 S Sport Plus Türkiye - Kolombiya Davis Cup (Tenis)

20:00 BeIN Sports 2 Antalyaspor - Adana Demirspor

20:00 BeIN Sports 1 İstanbulspor - Beşiktaş (Futbol)



