17 Ağustos Marmara depreminin 20. yılı

SAKARYA (AA) - MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, her an deprem olacakmış hissiyatı ve bilinciyle yerel yönetimlerin siyaseten yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bülbül, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 20. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, acıların hala taze olduğunu belirtti.

Yeni acılar yaşamamak için her türlü afete hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Bülbül, Sakarya'da deprem yönetmeliği konusunda yapılan uygulamalara dikkati çekti.

Devletin ve yerel yönetimlerin ilk andan itibaren gerek depremin izlerinin silinmesi, gerekse sonrasında şehirlerin deprem güvenliği hususunda çalışmaları olduğunu hatırlatan Bülbül, "Yeterli ya da beklenen düzeyde mi? Elbette değil ama her an deprem olacakmış hissiyatı ve bilinciyle bundan böyle atılacak her adımda özellikle yerel yönetimlerimizin siyaseten yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle Adapazarı'nda hedeflenen kentsel dönüşüm projesinin yanındayız ve destekçisi olacağız. Yine Sakarya Büyükşehir Belediyemizin afet konusunda eğitim başta olmak üzere yapacağı tüm çalışma ve projelerinin destekçisiyiz." ifadesini kullandı.

Yakın zamanda Düzce ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yıkım ve can kayıplarına neden olan sel felaketine de değinen Bülbül, şunları kaydetti:

"Her afet sonrası deneyimimiz maalesef ihmal ya da tedbirsizlik oluyor. Bu kabul edilemez. Dere yatağına yapılan evlerimizi sel vuruyor. İmara uygun yapılmayan binalarımız depremle yıkılıyor. Devletimiz, yerel yönetimlerimiz ve vatandaşlarımız aynı hassasiyet içerisinde hareket etmeliler ki artık daha fazla acı yaşamayalım. Bundan tam 20 yıl önce depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yüce Allah'tan dileğim, bizleri böylesi afetlerle sınamasın."