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17 Ağustos Marmara depreminin 20. yılı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 20 yıl önce yaşanan depremde hayatını kaybedenler Kavaklı Sahili'nde törenle anıldı- Depremde iki kızını kaybeden AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker:- "Bu bölgede 17 bine yakın insan hayatını kaybetti ama yapılan araştırmalara göre sadece 1 kişi depremden dolayı hayatını kaybetti, o da arazide açılan fay hattına düşerek, onun dışındakilerin tamamı sağlıksız şekilde yapılan binaların depremde yıkılması sonucu"

16 Ağustos 2019 Cuma 23:42
17 Ağustos Marmara depreminin 20. yılı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler törenle anıldı.

Vali Vekili Dursun Balaban, Kavaklı sahilinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, depremi, o dönem kaymakamı olduğu Altınova'da yaşadığını anımsatarak, o günden bu yana devletin güzel hizmetler yaptığını söyledi.

Deprem sabahı yurdun her köşesinden bölgeye yardımlar gönderildiğini anımsatan Balaban, yardımlaşmanın örneğini o zaman yaşadıklarını kaydetti.

Balaban, 2018'de 50 bin kişi ve öğrenciye deprem eğitimi verdiklerini, insanları depremin değil binaların öldürdüğünü ifade etti.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde evlerinin yıkılması sonucu iki kızını kaybeden AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de depremlerin dünyanın varoluşundan bu yana zaman zaman yaşandığını anlattı.

Depremlerde can kayıplarını azaltacak çalışmalar yapmaları gerektiğini vurgulayan Şeker, "1999 Marmara Depremi'nde yaklaşık bu bölgede 17 bine yakın insan hayatını kaybetti ama yapılan araştırmalara göre sadece 1 kişi depremden dolayı hayatını kaybetti. O da arazide açılan fay hattına düşerek, onun dışındakilerin tamamı sağlıksız şekilde yapılan binaların depremde yıkılması sonucu." diye konuştu.

Şeker, her an deprem olacak gibi yapıların sağlamlığını sorgulamaları gerektiğini, bu yapıldığı takdirde kayıpların azalabileceğini söyledi.

- "Japonya'daki depremde sadece Türkiye 1 ay kaldı"

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki ise depremi İstanbul'da yaşadığını ifade ederek, gece hemen konsolosluğa haber vererek arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye gelmesini sağladıklarını kaydetti.

Japonya'dan gelen altyapı uzmanlarının Türkiye'de çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Nishimaki, 2 bin 500 prefabriği Türkiye'ye hibe ettiklerini kaydetti.

Türkiye ve Japonya ilişkilerinin dostane şekilde sürdüğünü dile getiren Nishimaki, şöyle konuştu:

"Elimizden geleni yaptık. 1999-2001 yılları arasında yardımlarımız oldu. Japonya'da 2011 yılında deprem oldu. Dünyanın 21 ülkesinden arama kurtarma ekibi geldi, onlardan biri de Türkiye idi. Normalde arama kurtarma ekipleri işlerini 72 saatte bitirdi. Bu saatten sonra kurtarma mümkün değildir. Bu ekiplerden 20'si kendi ülkelerine döndü ama sadece Türkiye 1 ay kaldı. Neden Türkiye'ye dönmediklerini sorduk, onlar da dönemin Türkiye Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine 'Japonların ihtiyacı olduğu kadar orada kalın, Türkiye'ye dönmeyin.' demiş. Bunun için size çok teşekkür ederim."

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da gençleri deprem konusunda yetiştirmek ve binaları deprem gerçeğinden hareketle inşa etmeleri gerektiğini söyledi.

Programda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış da depreme ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) kursiyerleri yemin ederken, misafir ülke temsilcilerine plaket verildi.

Daha sonra Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 23:42
  1. 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yılı
  2. Gölcük
  3. Kocaeli

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