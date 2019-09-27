17 Ağustos depreminden sonra ilk kez! İstanbul'da büyük panik

İstanbul'da dün merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat tam 13:59'da başlayan ve yaklaşık 15 saniye kadar süren sarsıntı, Marmara bölgesindeki milyonlarca vatandaşı sokağa döktü. Kıyıya 21,6 kilometre uzaklıkta, denizin 6,9 kilometre altında yaşanan kırılma, İstanbullulara 1999 yılındaki 17 Ağustos ve 12 Kasım kâbuslarını yeniden hatırlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5,8 olarak duyururken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise rakamı 5,7 olarak açıkladı. Depremin ardından en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 60'tan fazla artçı sarsıntı yaşandı.

1999'DAN BERİ EN BÜYÜĞÜ

Marmara Bölgesi genelinde hissedilen sarsıntılar nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli Tekirdağ ve Yalova'da özellikle öğrenciler büyük panik yaşadı. Sınıfları terk ederek okullarının bahçelerinde toplanan çocuklardan bazıları fenalaştı. İstanbul, Bursa ve Yalova'da dün okullar tatil edildi. İstanbul genelinde trafikte aksamalar yaşanırken, metrobüs duraklarında yığılma meydana geldi. Depremin ardından yaşanan yoğunluktan ötürü telefon hatları uzun süre çekmedi. Yaşananlar, 30 yıl içerisinde olması beklenen 'büyük İstanbul depremi' nedeniyle vatandaşların paniğini daha da artırdı. Dünkü deprem, 1999'dan beri bölgedeki en büyük sarsıntı olarak kayıtlara geçti. Çeşitli sebeplerle hastanelere başvuran 20-30 hafif yaralı, ayakta tedavi görüp taburcu edildi.

ÇOCUKLAR OKULDA ÇOK KORKTU

Marmara genelinde hissedilen depremin en büyük mağduru çocuklar oldu. Okullarda büyük panik yaşayan ve öğretmenleri tarafından bahçeye çıkarılan yüz binlerce öğrenci, sarsıntıların geçmesini gözyaşları içinde bekledi. Bursa'da fenalaşan bazı öğrenciler hastaneye kaldırılırken Yalova'da ise 11 kişinin baygınlık geçirdiği belirtildi.

ÖĞRETMEN KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görev yapan bir tarih öğretmeni, depremin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesinde tarih öğretmeni olarak görev yapan Murat Şevki Eryılmaz, İstanbul'da yaşanan ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında okul binasında bulunan öğrencileri kontrollü bir şekilde bahçeye çıkarttı. Bir süre sonra fenalaşan 48 yaşındaki tarih öğretmeni kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eryılmaz'ın kalp hastası olduğu ve önümüzdeki günlerde ameliyat olmak için gün aldığı öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu dönüşünde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde açıklamalarda bulundu. New York'tan yurda dönerken Türkiye hava sahasına girdiklerinde İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberi aldıklarını belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinesinde İstanbul'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin faaliyete geçtiğini hatırlattı. Depremle ilgili tüm koordinasyonun ilgili bakanlık ve kurumların katımıyla bu merkezden yönetildiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: "Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir twit atmış, bu twitte 'köprüleri kullanmayın, köprü halatları koptu...' Böyle densizlik yapanlar da var. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a hamdolsun 8 kadar bir yaralanma olayı sözkonusu. Bunlar da hafif yaralı olanlar. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar sözkonusu. Bunlar da yakın takipte devam ediyor. Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık."

10 BİN TOPLANMA ALANI VAR

"Hafif yaralı vatandaşlara gerekli müdahaleler yapılıyor. Binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları da şu anda devam ediyor. İstanbullular başta olmak üzere, ben tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Toplanma alanlarına ilişkin de bazı açıklamalar yapılıyor. İstanbul'da AFAD'ın bırakın yüzlerce, binlerce, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları sözkonusudur, vardır. Ve bunlar kendi sitesinden da AFAD'ın sürekli olarak yayımlanmaktadır. Bunun tabii bir de sürekli güncellenmesi de sözkonusudur. Öyle toplanma alanları vardır ki bugün toplanma alanıdır ama yarın il veya ilçe planlarında yapılan değişiklikle belki sahipleri orayı farklı şekilde değerlendirir, onun yerine daha farklı yerde bir başka toplanma alanına da AFAD ilan edebilir. Yani bunların hepsi değişkendir."