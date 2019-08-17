0553 313 94 23

17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler Avcılar’da anıldı

17 Ağustos Depreminin 20’nci yıldönümünde, Avcılar’da düzenlenen anma töreninde depremde hayatını kaybeden 246 kişi anıldı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:13
17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler Avcılar’da anıldı

17 Ağustos Depreminin 20’nci yıldönümünde, Avcılar’da düzenlenen anma töreninde depremde hayatını kaybeden 246 kişi anıldı.


17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin İstanbul’da en fazla etkili olduğu Avcılar’da hayatını kaybeden 246 kişi düzenlenen törenle anıldı. Ölenlerin yakınları ile vatandaşlar depremin olduğu saat olan 03.02’de saygı duruşunda bulunarak, Deprem Anıtı’na karanfiller bıraktı. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 20’inci yıl dönümü nedeniyle Avcılar’da anma töreni düzenlendi. Anma törenine Avcılar Belediyesi Başkan vekili, Avcılar Kent Konseyi yetkilileri, Magame Arama Kurtarma ekibi ile Avcılar’da oturan vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar saat 03.02’de Marmara Caddesinde toplanarak depremde hayatını kaybeden 246 kişinin adının yer aldığı Deprem Anıtı önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından törene katılanlar daha sonra önünde mumların yakıldığı anıta karanfil bıraktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güneş dost mu düşman mı ?
    1. Güneş dost mu düşman mı ?
    2. Emekliye güzel haber! 6 bin 62 lira..
    3. Hayıt tohumu ve balı karıştırırsanız..
    4. Balıkesir'de operasyonu! 100 bin adet..
    5. Trabzon’da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
    6. Terör örgütü PYD, DEAŞ'lı esirleri koz..
    7. Suriyeliler barış koridorunu bekliyor:..
    8. Yerli yapay zekâyla fiberde sınıf atladı
    9. Hurda ve mozaik sanatına kadın eli..
    10. Toplum sağlığı büyükşehir korumasında
    11. Yanan otomobilin dumanı gökyüzünü..
    12. Adana'da 'gürültü' vahşeti
    13. Yer: Adana... "Gürültü yaptı" diye..
    14. Erzincan'da otomobil şarampole..
    15. ''Seri ile Galatasaray şampiyon..
    16. Kapasitesini artıracak satışlarını..
    17. Mersin’de elektrik kesintisine karşı..
    18. Suriye’ye askeri konvoy
    19. Büyükşehir Belediyesi’nin enstrüman..
    20. Altındağ’da sağlıksız gıdaya geçit yok
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz