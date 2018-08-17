17 Ağustos 1999... İnsanlığın enkaz altında kaldığı gün! Vatandaşını kurtaramayan devletten, tüm dünyaya yardım eden devlete...

yeniakit.com.tr Türkiye bundan 19 sene önce, tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadı. 7.4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Türkiye, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi merkezli olmak üzere birçok şehirde felaketi yaşadı. Felaket sırasında, resmi verilere göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, on binlerce insan ise yaralı kurtuldu. Felakette yaşamını yitirenleri rahmetle anıyoruz.

İnsanlığın enkaz altında kaldığı günlerde, halk yaralılar için seferber oldu. Milli Gençlik Vakfı, Mazlum-Der, İHHi Hak-Yol Vakfı gibi 28 Şubat sürecinde “irticacı” olarak baskı gören kuruluşlar, depremzedelere hem insani hem de teknik yardımda bulundu.

DEVLETİN ACZİYETİ UNUTULMADI

Deprem sonrasında devletin pasifliği günlerce manşetlerden düşmedi. Ankara, enkaz altında feryad eden binlerce vatandaşı kurtarma konusunda tam bir acziyet içinde kaldı.

CESETLER KOKMAYA BAŞLADI

Dönemin devlet ricalinin beceriksizliği, akıl almaz olayların yaşanmasına neden oldu. Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen enkazların kaldırılamaması, yığınlar altında can veren vatandaşların, cesetlerinin kokmasına neden oldu.

“ANKARA KAĞITTAN KAPLANMIŞ”

The Times, Gölcük Depremi’yle ilgili haberinde, Türkiye’nin sınıfta kaldığını yazarak şu ifadelere yer verdi:

“Türk devleti acziyet içinde. Yollar ne kadar kötü olursa olsun, Ukrayna depremnin birinci günü bölgeye ulaşmış ve kurtarma çalışmasına başlamıştır. Buna karşılık, sadece birkaç yüz kilometre ötede bulunan Türk devleti, (Gölcük-Ankara arasından bahsediyor) deprem bölgesine halen gelememiş, Türk devletinin eli depremzedelere ulaşmamıştır. Bu bağışlanmaz bir kusurdur.”

KIZILAY’DAN SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Bugün yalnız Türkiye’de değil, komşu ülkelerde de yaşanan felaketlere hızlı müdahalesi nedeniyle övünç kaynağımız olan Kızılay, o günlerde çıtını çıkarmıyordu. Akit Gazetesi’nin depremden birkaç gün sonra pasifliğinin nedenini sormak için gittiği Kızılay binasında 3 yetkili dışında çalışanların tamamı haftasonu iznine çıkmıştı! İnanılmaz fakat Türkiye deprem ile uğraşıp yaralıların derdine düşmüşken, Kızılay çalışanları haftasonu iznindeydi.

TÜRKİYE YARDIM ÜLKESİ OLDU

Gölcük Depremi’nde kendi vatandaşlarına yardım etmekten dahi aciz olan Türkiye, günümüzde dünyanın en çok yardım yapan ülkesi haline geldi. Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu’nda, Türkiye’nin 6,68 milyar dolar ile dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olduğu kaydedildi. Yardım elini dünyanın her yerine uzatan Türkiye, komşu ülkelerindeki felaketlere de sessiz kalmıyor. Ülkeisinde 3 milyondan fazla Suriyeliyi misafir eden Türkiye, geçtiğimiz haftalarda Yunanistan’da yaşanan yangın faciasında yardım teklifinde bulunmuş, 5 uçak, 24 helikopter ve Kızılay başta olmak üzere birçok yardım kuruluşu komşu ülkeye yardım etmek için teyakkuza geçmişti. Yunan hükümeti ise yardımı reddetmiş, yaklaşık 90 insan hayatını kaybetmişti.

KIZILAY DÜNYANIN HER YERİNDE

Türk Kızılayı, son 10 yılda 78 farklı ülkede doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahalede bulundu, yardım götürdü. Göç ve mülteci hizmetleri kapsamında geçici koruma altındaki insanlara barınma, beslenme ve psikososyal hizmet sundu, halen sunmaya devam ediyor. Modern teknolojilerin uygulandığı hastahaneler ve tıp merkezlerinde uzman sağlık kadroları ile vatandaşlara hizmet sunuyor.

SOSYAL DEVLET BUDUR

19. yılında Gölcük Depremi felaketinin acısı halen tam anlamıyla dinmemişken, devletin geldiği nokta, sosyal devlet anlayışının ne demek olduğunu gözler önüne seriyor.