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Gündem 1682 terörist ex
Gündem

1682 terörist ex

Yeniakit Publisher
2023-10-19 12:09:00 -
1682 terörist ex

Milli Savunma Bakanlığı bu yıl toplamda 1682 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftada etkisiz hale getirilen 42 terörist ile birlikte, toplamda 1682 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son bir haftada etkisiz hale getirilen 42 terörist ile birlikte, bu yıl içerisinde toplam 1682 terörist etkisiz hale getirilmiştir.” İfadelerini kullandı.

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