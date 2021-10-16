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İSLAM 16.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

16.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-10-16 06:47:00 -
16.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شٖيباًࣗ      اَلسَّمَٓاءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖؕ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Siz de inkârda direnirseniz çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl ­koruyacaksınız?"

"O gün gökler paramparça olacak, Allah’ın vaadi mutlaka yerine gelecektir."

 (Müzzemmil Suresi, 17-18)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ: 

Yüce Allah önceki âyetlerde inkârcılıkta devam edenlerin dünyada nasıl cezalandırılacağını Firavun olayını da örnek vererek anlattıktan sonra bu âyetlerde bir misalle kıyamet gününün şiddetini ve inkârcıların o günkü hallerini tasvir etmektedir.

17. âyetin, kıyamet gününün dehşetinden dolayı çocukların yaşlanacaklarını bildirdiği veya kıyamet olayı karşısında insanların güçlerini kaybedeceklerini gösteren temsilî bir ifade olduğu şeklinde yorumlar vardır.

Artık bunlardan ders çıkarıp Allah’a giden yolu seçmek insanların hür iradelerine bırakılmıştır; dileyen Allah yolunu seçerek kurtuluşa erer, dileyen de şeytanın yolunu tercih ederek cezasını bulur.

Hiç kimse bu yollardan birini seçmeye zorlanmaz. Bu ve benzeri âyetler Kur’an’ın din ve vicdan özgürlüğüne ne derecede önem verdiğini göstermesi bakımından ayrıca dikkat çekicidir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 488-489

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"İnsanlar arasında Allah'ın en çok sevmediği kimse, barışa yanaşmayan inatçı hasımdır."

 (Buhari, Ahkam, 34)

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