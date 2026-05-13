160’tan fazla ülke İstanbul’da buluşacak! Emine Erdoğan’dan Sıfır Atık Forumu paylaşımı

İstanbul, Sıfır Atık Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nda 160’tan fazla ülkeden binlerce temsilciyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sanal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık Vakfımız tarafından ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nun şimdiden ülkemiz ve insanlık adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. 'Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık' anlayışıyla hayat bulan forumda, 160’tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul’da, ortak evimiz dünya için buluşacak. COP31 sürecine de önemli katkılar sunacağına inandığım zirvenin; çevre bilincini güçlendirirken, ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı iş birliklerini desteklemesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.