16.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِم۪ينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُٓوءُ الدَّارِ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmaz. Lânet onlaradır, kalınacak yerin en kötüsü de onlar içindir."

(Mü'min Suresi - 52 ) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Açıktan günah işleyenleri anlatmaktan niçin çekiniyorsunuz?

İnsanlar onları ne zaman tanıyacak?

Onların kötü eylemlerini anlatın ki, insanlar onlardan sakınsınlar, zarar görmekten korunsunlar."

(Kenzu’l-Ummal, H. No: 8069)