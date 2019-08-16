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16.08.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

16 Ağustos 2019 Cuma 06:54
16.08.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰيهُمْ اَنْفُسَهُمْۜ اُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Allah’ı unutan, bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın.

 İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır."

 (Haşr Suresi, âyet:19)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)    

"Allah'ım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, bunaklıktan, kabir azabından sana sığınırım.

Allah'ım! Nefsime, senden sakınma şuurunu (takvasını) ver ve nefsimi arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun koruyucusu da onun efendisi de sensin.

Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım."

(Müslim, Zikir, 73)



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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 06:54
  1. 16.08.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Haşr 19
  3. Allah'ı unutmak
  4. acizlik
  5. tembellik
  6. korkaklık
  7. cimrilik
  8. bunaklık
  9. kabir azabı
  10. huşu

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