16.08.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰيهُمْ اَنْفُسَهُمْۜ اُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Allah’ı unutan, bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın.

İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır."

(Haşr Suresi, âyet:19) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Allah'ım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, bunaklıktan, kabir azabından sana sığınırım.

Allah'ım! Nefsime, senden sakınma şuurunu (takvasını) ver ve nefsimi arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun koruyucusu da onun efendisi de sensin.

Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım."

(Müslim, Zikir, 73)





