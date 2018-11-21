160 km hızla yola uçtu! Giydiği koruyucu elbiseler bile...

Motosikletinin önünü kaldırmak isterken dengesini kaybederek düşen sürücü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza Zonguldak Ereğli'de meydana geldi. Motosikletli grup, Karamürsel'e doğru ilerliyordu. Hızı 160 kilometreye ulaştığında Suat K. motosikletinin önünü kaldırarak tek teker ilerlemek istedi. Ancak bir anda dengesini kaybetti.

Suat K. taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Motosikleti de yolda savruldu.

Kaza anı arkasında ilerleyen arkadaşının kamerasına saniye saniye yansıdı.Suat K. şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Suat K., üzerindeki koruyucu elbise sayesinde ölümden döndü.

Kontrol amacıyla hastaneye götürülen Suat K. ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.