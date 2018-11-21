160 km hızla yola uçtu! Giydiği koruyucu elbiseler bile...
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 160 kilometre hızla giden motosikletin önünü kaldırmak isteyen sürücü, korkunç bir şekilde yola savruldu. Bir anda gerçekleşen kazada motosiklet sürücüsü, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.21 Kasım 2018 Çarşamba 12:27
Motosikletinin önünü kaldırmak isterken dengesini kaybederek düşen sürücü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar kameraya yansıdı.
Kaza Zonguldak Ereğli'de meydana geldi. Motosikletli grup, Karamürsel'e doğru ilerliyordu. Hızı 160 kilometreye ulaştığında Suat K. motosikletinin önünü kaldırarak tek teker ilerlemek istedi. Ancak bir anda dengesini kaybetti.
Suat K. taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Motosikleti de yolda savruldu.
Kaza anı arkasında ilerleyen arkadaşının kamerasına saniye saniye yansıdı.Suat K. şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Suat K., üzerindeki koruyucu elbise sayesinde ölümden döndü.
Kontrol amacıyla hastaneye götürülen Suat K. ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.
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