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Yerel 16 yıl önce babasının boğulduğu yerde boğuldu
Yerel

16 yıl önce babasının boğulduğu yerde boğuldu

Yeniakit Publisher
2024-08-20 13:22:00 -
16 yıl önce babasının boğulduğu yerde boğuldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde balık tutmaya giderken baraj gölünde akıntıya kapılıp boğulan Hasan Binen'in 16 yıl önce babasının da aynı yerde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Çalıönü Mahallesi'nde baraj gölünde balık tutmaya giderken suya kapılan Hasan Binen'in (31) cesedi, bu sabah AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla bulunmuştu. Binen'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Hasan Binen'in babası Mehdi Binen ile aynı kaderi yaşadığı, babasının da 2008 yılında yakın bölgede girdiği suda boğulduğu ortaya çıktı.

Balık tutmak için gittiği sulama barajın
Balık tutmak için gittiği sulama barajın

Yerel

Balık tutmak için gittiği sulama barajın
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