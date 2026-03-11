  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hemen kontrol edin! İstanbul TOKİ kura listesi açıklandı Siyonist kanallarda 'infaz' listesi yayınlandı! İşte katil İsrail'in İran yönetimini bölecek hain planı Sıcak saatler! "ABD üslerini ağır füzelerle vurduk" Katılıp katılmayacağı netleşti! İran'dan Dünya Kupası açıklaması İslam Memiş’ten altın ve gümüş uyarısı! Sakın korkuyla hareket etmeyin Bakan Kurum müjdeyi verdi! 100 bin İstanbullu için kura töreni bayramdan sonra! İran’dan dünyaya petrol uyarısı: Tek bir litre bile geçirtmeyeceğiz! 200 dolara hazır olun Katar'da patlamalar oluyor Her şey bir anda oldu! İsrail'de büyük panik İspanya’dan siyonist rejime 'tarihi' tokat! Büyükelçi geri çekildi, temsil düzeyi düşürüldü
Aktüel 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu!
Aktüel

16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu!

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 16 yaşındaki Zuhal Sayyar, evinde tabanca ile vurulmuş halde bulundu.

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Poyraz Mahallesi’nde 16 yaşındaki Zuhal Sayyar, evinde tabanca ile vurulmuş halde bulundu.

 

Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Poyraz Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Evde duyulan silah sesi üzerine odaya giren yakınları, Zuhal Sayyar’ı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Zuhal’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zuhal Sayyar’ın cenazesinde yapılan ilk incelemede darp izi ve morlukların tespit edilmesi üzerine ismi henüz öğrenilmeyen ağabeyi, gözaltına alındı.

 

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Trafikte "yol verme" kavgası meydan savaşına döndü! Mardin'de sürücülerin tekmeli yumruklu düellosu kamerada!
Trafikte "yol verme" kavgası meydan savaşına döndü! Mardin'de sürücülerin tekmeli yumruklu düellosu kamerada!

Yerel

Trafikte "yol verme" kavgası meydan savaşına döndü! Mardin'de sürücülerin tekmeli yumruklu düellosu kamerada!

Kaçak elektrik kullanımı pano ve sayaçları mahvediyor! Mardin’de kaçak elektrik zarara yol açtı
Kaçak elektrik kullanımı pano ve sayaçları mahvediyor! Mardin’de kaçak elektrik zarara yol açtı

Gündem

Kaçak elektrik kullanımı pano ve sayaçları mahvediyor! Mardin’de kaçak elektrik zarara yol açtı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23