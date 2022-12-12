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Yerel 16 yaşındaki Servet'ten acı haber: Teyzesini korumak isterken öldürüldü!
Yerel

16 yaşındaki Servet'ten acı haber: Teyzesini korumak isterken öldürüldü!

Manisa'nın Soma ilçesinde, maden işçisi Ferdi Y., (22), tartıştıkları için ablasının evine giden hamile eşine av tüfeğiyle ateş edince kendisine engel olmak için araya giren baldızının oğlu Servet Övec'i (16) öldürdü. Polis, olayın ardından Ferdi Y.'yi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 17:21:00 -
16 yaşındaki Servet'ten acı haber: Teyzesini korumak isterken öldürüldü!

Soma'daki bir maden ocağında işçi olarak çalışan Ferdi Y., dün saat 11.30 sıralarında, iddiaya göre, 5 aylık eşi Bahar Y. (21) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine hamile olduğu öğrenilen Bahar Y., 2 gün önce evi terk edip, ablasının evine gitti. Av tüfeğini alan Ferdi Y., dün eşini geri getirmek için baldızının evine gitti. Tartışma Bahar Y.'nin eve dönmek istememesi üzerine daha da uzadı.

Ferdi Y., yanındaki av tüfeğini eşi Bahar Y.'ye doğrulttu. Bu arada araya giren baldızının bir oto tamir atölyesinde çırak olarak çalışan oğlu Servet Övec, göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri Övec'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Övec'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Manisa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından Ferdi Y.'yi gözaltına aldı.

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