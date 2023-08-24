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Gündem 16 yaşındaki genci ahırda zincirleyerek işkence eden baba ve amca cezaevine gönderildi!
Gündem

16 yaşındaki genci ahırda zincirleyerek işkence eden baba ve amca cezaevine gönderildi!

Yeniakit Publisher
2023-08-24 22:25:00 - 2023-08-24 23:09:28

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 16 yaşındaki çocuk babası ve amcası tarafından işkence gördü.

Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı.

İddiaya göre, 16 yaşındaki M.Ş., Mürşitpınar Jandarma Karakolu'na giderek babası İzzet Ş., amcası Mahmut Ş. ve ağabeyi Ali Ş.’nin otomobille kendisine çarptıktan sonra ahıra götürüp zincirle bağlayarak işkence yaptıklarını söyledi.

Amca ve baba cezaevinde...

Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan jandarma ekipleri, ağabey Ali Ş.’yi 11 Ağustos günü gözaltına aldı. İfadesi alınan şahıs daha sonra serbest bırakılırken, amca Mahmut Ş. de pazartesi günü yakalandı.

Firari baba ise bugün yakalanarak gözaltına alındı. Baba İzzet Ş. ile amca Mahmut Ş.’nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Amca ve baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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