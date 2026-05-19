16 yaşındaki futbolcu, motosiklet kazasında öldü
Ankara’da, seyir halindeki motosikletiyle bir otomobile çarpması sonucu ağır yaralan Keçiörengücü’nün 16 yaşındaki altyapı oyuncusu Abdullah Sultanoğlu, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, 16 Mayıs’ta Çubuk ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 16 yaşındaki Abdullah Sultanoğlu, kullandığı motosikletiyle bir otomobile çarptı ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan Sultanoğlu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Keçiörengücü’nün altyapı takımında forma giydiği öğrenilen Sultanoğlu’nun cenazesinin bugün Çubuk’ta toprağa verileceği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.