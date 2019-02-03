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16 yaşındaki Fatma'dan 2 gündür haber alınamıyor

Bursa'dababasından ayrılan annesi Gülcan Ulutaş ile birlikte yaşayan Açık Lise 2'nci sınıf öğrencisi Fatma'dan, 2 gündür haber alınamıyor.

03 Şubat 2019 Pazar 17:08
16 yaşındaki Fatma'dan 2 gündür haber alınamıyor

Bursa’nın İznik ilçesinde, 2 gün önce annesiyle tartışıp evden ayrılan Fatma K. (16), geri dönmedi. Annesi Gülcan Ulutaş, kızının bulunması için polise başvurdu.  

Yeşil Cami Mahallesi’nde, babasından ayrılan annesi Gülcan Ulutaş ile birlikte yaşayan Açık Lise 2'nci sınıf öğrencisi Fatma K., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldı. Anne, 2 gündür arayıp bulamadığı kızının hayatından endişe ettiğini belirterek polise başvurdu. Polis, Fatma K.'nin bulunması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 17:08
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