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Yaşam 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ortalığı karıştırdı
Yaşam

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ortalığı karıştırdı

Yeniakit Publisher
2023-10-16 02:17:00 -

Sultanbeyli'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü babasından çaldığı lüks araçla kaza yaptı. Cadde üzerinde önce bir araçla kafa kafaya çarpışıp ardından bir üretim merkezinin istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Patnos Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün hakimiyetindeki Range Rover marka araç caddeye hızla çıkarken, sağ yoldan gelen ismi ve plakası öğrenilemeyen başka bir araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da bir üretim tesisinin istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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