Aktüel 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı! Ne oluyor bu insanlara
Aktüel

16 yaşındaki çocuk bıçaklandı! Ne oluyor bu insanlara

16 yaşındaki çocuk bıçaklandı! Ne oluyor bu insanlara

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokakta futbol oynayan 16 yaşındaki çocuk, pas vermediği gerekçesiyle çıkan tartışmada bacağından bıçaklandı.

Genç-yaşlı demeden artan şiddet olayları toplumda sıradanlaşmaya başladı. Son örnek Bursa’nın İnegöl ilçesinden geldi. Suriye uyruklu Obai D. (16), sokakta futbol oynarken pas vermediği gerekçesiyle bacağından bıçaklandı.

 

Tartışma kavgaya döndü

Olay, saat 16.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. Obai D., tanımadığı gençlerle sokakta futbol oynamaya başladı. Obai D. ile diğerleri arasında pas vermediği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Obai D. sağ bacağından bıçaklanırken, şüpheli ise kaçtı. Obai D., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

