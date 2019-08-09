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16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali

İtalyan piyanist Francesco Libetta, festival kapsamında konser verdi

09 Ağustos 2019 Cuma 01:37
16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali

MUĞLA (AA) - 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, İtalyan piyanist Francesco Libetta konseriyle devam etti.

Bodrum'da devam eden festival, İtalyan piyano virtüözü Francesco Libetta'yı 25 asırlık tarihi taş ocağında konuk etti. Gecede İtalyan virtüöz Bodrumlulara unutamayacakları bir performans sergiledi.

Aldo Ciccolini tarafından "zamanının en yetenekli müzisyeni" olarak tanımlanan piyanist, orkestra şefi, besteci ve eğitmen Francesco Libetta, izleyicisinin karşısına Rossini, Schubert ve Liszt gibi tanınmış bestecilerin eserlerinden derlediği bir seçkiyle çıktı.

20'li yaşlarının başındayken Beethoven'ın 32 piyano sonatının tamamını üst üste seslendiren ilk İtalyan piyanist olma onuruna sahip Libetta, teknik zorluğuyla meşhur Godowsky’nin 53 etüdünü, Chopin'in etütleri üzerine ezbere seslendiren ilk ve tek piyanist olarak tarihe geçti.

Francesco Libetta festival sahnesinde ilk olarak Gioacchino Rossini'nin, "Un petit train de plaisir" başlıklı yapıtını seslendirdi. Bu eserin ardından geceye Franz Schubert'in bir eseriyle devam eden sanatçı, bestecinin "Phantasie in C "Wanderer" isimli eseriyle gecenin ilk yarısını sonlandırdı.

Konser, aradan sonra Macar besteci Franz Liszt'le devam etti. İtalyan piyanist Libetta, bestecininsırasıyla "Années de pèlerinage", "Sposalizio", "Canzonetta del Salvator Rosa", "Sonetto del Petrarca CIV" ve son olarak "Canzone (da Rossini) e Tarantella" eserlerine yer verdi.

Performansını ayakta alkışlayan sanatseverler için tekrar sahneye gelen Libetta, iki kere bis yaptı.

Libetta, bis öncesinde kendisine takdim edilen çiçek buketini sağ elinde tutarak Frederic Chopin'in, "Op. 10 No.12 etüdü" üzerine Leopold Godowsky'nin sol el için uyarlamasını seslendirdi. Sanatçı, bu eserin ardından bestesi yine Frederic Chopin'e ait "Waltz Op.64"le sahneden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 01:37
  1. Bodrum
  2. festival
  3. Francesco Libetta
  4. Gümüşlük
  5. Muğla
  6. Piyanist

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