16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz 2021 tatil olur mu? 16 Temmuz 2021 resmi tatil mi?

16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü resmi tatil mi? 16 Temmuz idari izin mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullandı.

16 Temmuz 2021 tatil mi son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, bayram tatili süresini açıklaması beklenirken 16 Temmuz tatil mi 2021? 16 Temmuz 2021 resmi tatil mi? soruları da sorulmaya başlandı.

16 Temmuz tatil mi 2021?

15 Temmuz resmi tatil olmasından dolayı 16 Temmuz Cuma günü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 16 Temmuz resmi tatil mi, özel sektör izinli olacak mı diye merak edenler 16 Temmuz Cuma günü tatil olması durumunda perşembe gününden itibaren Kurban Bayram tatili başlamış olacak ve bayram bitimine kadar tatil ilan edilmiş olunacak. 6 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi halinde, yarım gün olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilmesi gerekecek. Bu sayede 11 günlük resmi tatilin uygulanması mümkün olabilecek. Ancak özel sektörde hafta sonu çalışma durumu da göz önüne alındığında bu tarihlerin de resmi tatil olarak belirlenmesi, topyekun 11 günlük resmi tatili uygulanabilir kılabilecek.

Diğer taraftan kamu görevliler için süreç şu şekilde işleyebilecek; Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecek. Ancak bu iki tarihin idari izin olarak belirlenmesi de kamu çalışanlarının 11 günlük iznine imkan tanıyabilecek. Çalışanlar, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak kullanarak da bu imkana sahip olabilecek. Ancak bunun için 19 Temmuz tarihinin yarım gün idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.