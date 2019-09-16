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16 milyar avroluk futbol resitali başlıyor

- Kulüplerin futbolcularının toplam piyasa değeri yaklaşık 16 milyar avroyu bulan UEFA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonunda grup aşaması, yarın oynanacak maçlarla başlayacak- Manchester City, 1 milyar 280 milyon avro değeriyle ilk sırada yer alırken, Çekya ekibi Slavia Prag 36,6 milyon avro ile son sırada bulunuyor- Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yıldızı Mbappe, 200 milyon avroluk piyasa değeriyle en değerli futbolcu olurken, takım arkadaşı Brezilyalı Neymar 180 milyon avroyla ikinci sırada yer aldı

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:12
16 milyar avroluk futbol resitali başlıyor


İSTANBUL (AA) - YUNUS KAYMAZ - Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yarın ve 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Grup aşamasında birçok heyecanlı karşılaşmaya sahne olacak organizasyon sayesinde ekonomik yönden dünya futbolunun üst sıralarında yer alan kulüplerin yanı sıra UEFA'nın son yıllarda uygulamaya koyduğu eleme sistemiyle daha az bütçeli takımlar da futbolseverlerin karşısına çıkacak.

Bu sezon gruplarda mücadele edecek 32 takımın futbolcularının toplam piyasa değeri 16 milyar avroyu (yaklaşık 100 milyar 702 milyon lira) buluyor.


- En değerlisi Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden 32 takım içinde en değerlisi ise İngiliz ekibi Manchester City. Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'a göre, Manchester temsilcisinde forma giyen futbolcuların toplam piyasa değeri, 1 milyar 280 milyon avroyu buluyor.

Manchester City'yi 1 milyar 190 milyon avroyla Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste 3, son 6 sezonda ise 4 kez müzesine götüren İspanyol kulübü Real Madrid takip ediyor. Barcelona ise 1 milyar 180 milyon avroluk piyasa değeriyle üçüncü sırada yer alıyor.


- Slavia Prag'ın değeri 36,6 milyon avro


Çekya'nın Slavia Prag takımı, 36,6 milyon avroyla Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlar arasında futbolcu değeri en düşük takım olarak öne çıkıyor.

Slavia Prag'ı 57,95 milyon avroyla Sırbistan'ın Kızılyıldız ve 73,30 milyon avroyla Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları izliyor.



- Galatasaray 24. sırada

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 16. kez mücadele edecek Galatasaray 136,3 milyon avroluk kadro değeriyle 32 takım içinde 24. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılıların A Grubu'ndaki rakiplerinden Real Madrid, 1 milyar 190 milyon avroluk değeriyle ikinci, Fransız ekibi Paris Saint-Germain 1,06 milyar avroluk değeriyle beşinci, Belçika temsilcisi Club Bruggue de 130 milyon avroluk değeriyle 26. sırada bulunuyor.


- En değerli futbolcu Mbappe

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takımın futbolcuları içinde en yüksek piyasa değerine sahip futbolcu, 200 milyon avroyla Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe oldu. 20 yaşındaki futbolcu, tek başına Şampiyonlar Ligi'ndeki 11 takımın toplam değerlerini tek başına geçmeyi başardı.

Listede ikinci sırada 180 milyon avroluk piyasa değeriyle Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar, üçüncü sırada da 150 milyon avroluk değeriyle Real Madrid'in Chelsea'den renklerine bağladığı Belçikalı Eden Hazard yer alıyor.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 32 takım ve futbolcularının piyasa değerleri şöyle:

SıralamaTakımÜlkeDeğer (Milyon Avro)
1Manchester Cityİngiltere1,280
2Real Madrid İspanya1,190
3Barcelonaİspanya1,180
4Liverpool İngiltere1,07
5Paris Saint-GermainFransa1,06
6Tottenhamİngiltere984
7Atletico Madridİspanya872,5
8Bayern MünihAlmanya867,40
9Juventusİtalya864
10Chelseaİngiltere807
11Borussia DortmundAlmanya634,1
12Napoliİtalya625,8
13Interİtalya535,9
14LeipzigAlmanya521,1
15Valenciaİspanya495,5
16Bayer LeverkusenAlmanya413,1
17AjaxHollanda352
18Olympique LyonFransa340,35
19BenficaPortekiz310,7
20Atalantaİtalya252,1
21ZenitRusya207,6
22LilleFransa179,7
23Shakhtar Donetsk
Ukrayna137,4
24GalatasarayTürkiye136,3
25Lokomotif MoskovaRusya134,75
26Club Brugge
Belçika130,7
27Genk Belçika122,15
28SalzburgAvusturya95
29OlympiakosYunanistan83,05
30Dinamo ZagrebHırvatistan73,3
31KızılyıldızSırbistan57,95
32Slavia PragÇekya36,6

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:12
  1. Barcelona
  2. Galatasaray
  3. Kylian Mbappe
  4. Manchester City
  5. Real Madrid
  6. UEFA Şampiyonlar Ligi

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