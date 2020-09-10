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Gündem 16. kucaklaşma
Gündem

16. kucaklaşma

Diyarbakır annelerinin 1 yılı aşan eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu. Evlat nöbeti tutan Gülşen Çetin'in, oğlu Erdal'a kavuşmasıyla evlatlarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 16'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:09:00 -
16. kucaklaşma

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine katılan Çetin ailesi, 5 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlıkları ile Jandarma İstihbarat Komutanlığının ortak yürüttüğü ikna çalışması sonucu Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Çetin ailesinin 2015'te dağa kaçırılan oğlu Erdal Çetin, Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen anne Gülşen ve baba Bayram Çetin, yıllardır hasret kaldıkları evlatları Erdal'a sarılarak gözyaşı döktü. Gülşen Çetin'in, oğlu Erdal'a kavuşmasıyla evlatlarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 16'ya yükseldi.

Almanya da Diyarbakır da habere sevindi

Çetin ailesinin evlatlarına kavuşması Diyarbakır’da 374 gündür evlat nöbetini sürdüren aileleri de sevince boğdu. Almanya’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T’nin annesi Maide T. bu hafta da Başbakan Angela Merkel başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında Başbakanlık binası önündeki eylemine devam etti. Maide T, gazetecilerin Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan 1 ailenin daha çocuklarına kavuştuğunu söylemesi üzerine, “Çok sevindim. Allah bu sevinci bütün annelere yaşatsın inşallah. Ben de umutluyum. Umarım en kısa zamanda ben de o sevinci yaşarım” dedi.

İlk ateşi Hacire Akar yaktı

Anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Volkan'a, anne Muhteber Birlik 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan da oğlu Tayfur'a kavuşmuştu.

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