16 kişinin öldüğü Avşar Otel davasında yurt dışı yasağı sürdü duruşma 1 Aralık'ta

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ilkinde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yıkılan ve enkazında 16 kişinin hayatını kaybettiği Avşar Otel'e ilişkin davada mahkeme, sanık O.A. hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Duruşma 1 Aralık'a ertelendi.

Çavuşoğlu Mahallesi Çevre Yolu üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda bulunan otelin enkazı altında kalan 2 kişi de yaralanmıştı. 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın yargılamasına Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanık O.A. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık O.A. hasta babası için yasağın kaldırılmasını istedi

Oteli 2002 yılında satın aldıklarını dile getiren O.A., babası H.H.A.'nın yurt dışında bulunduğunu ve hasta olduğunu söyledi. Babasının yanına gidebilmek için hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, H.H.A.'nın Almanya'da 19 yıl yaşadığını ve hastalığı nedeniyle "seyahat edemez" raporu bulunduğunu belirterek ifadesinin konsolosluk aracılığıyla alınmasını istedi. Avukatlar, mahkemeye sunulan belgelerin bilirkişiye gönderilmesini ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini de talep etti.

Müşteki avukatı tüm sanıkların tutuklanmasını istedi

Müşteki avukatı, adli kontrol kararlarının kaldırılması yönündeki taleplere itiraz ederek dosya kapsamındaki tüm sanıkların tutuklanmasını talep etti. Dosyaya ilişkin beklenen bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığı da duruşmada belirtildi.

Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında oldukları belirtilen otel işletmecisi ve sahipleri B.A. ile H.H.A.'ya yönelik yakalama emirlerinin infazının, ayrıca dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine hükmetti. H.H.A.'ya ilişkin talebin celse arasında değerlendirilmesini kararlaştıran heyet, O.A. hakkındaki adli kontrol tedbirleri ile yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.