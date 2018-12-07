0553 313 94 23

16 ilde eş zamanlı operasyon: 41 gözaltı

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 87 şüpheliden 41'i 16 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

07 Aralık 2018 Cuma 10:11
16 ilde eş zamanlı operasyon: 41 gözaltı

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı alınan 87 eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden 41'i, 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan 87 eski astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

Eş zamanlı baskın

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Manisa, Amasya, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikametleri Ankara'da olduğu belirlenen 60 şüpheliden 41'i gözaltına alındı.

Diğer illerdeki gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 10:11
  1. Samsun
  2. Kahramanmaraş
  3. Manisa
  4. Konya
  5. Kocaeli
  6. Kayseri
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Isparta
  10. Eskişehir
  11. Denizli
  12. Bursa
  13. Balıkesir
  14. Amasya
  15. Adana
  16. FETÖ
  17. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  18. FETÖ operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş
    1. Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş
    2. "Dünya satrancında marka haline geldik"
    3. Yemen için duyarlılık çağrısı
    4. Birinci yılında Kudüs direnişinin..
    5. TCMB'den repo ihalesi
    6. Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, yıl..
    7. Liseli öğrencilerden yaşlı ve..
    8. Akyüz kardeşler Şanghay'da..
    9. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:..
    10. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:..
    11. TOSFED "yıldızlarıyla" parlıyor
    12. Trabzonspor, seri hasretini..
    13. AK Parti'nin "çevreci seçim..
    14. Zina, kim tarafından nasıl suç..
    15. Helal turizm rotayı yurt dışına çevirdi
    16. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Yurt..
    17. Yok böyle dolandırıcılık! Külçe altın..
    18. Gürsel Tekin'den Kemal..
    19. Düşük göster çok kazan devri bitiyor
    20. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:..
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."