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16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde 16 gündür kayıp olan şahıs, uçuruma yuvarlanan traktörünün yanında ölü bulundu.

01 Eylül 2019 Pazar 15:10
16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde 16 gündür kayıp olan şahıs, uçuruma yuvarlanan traktörünün yanında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Çamlıbük köyünde ikamet eden 45 yaşındaki Halil Akbaş, 16 Ağustos Cuma günü traktörüyle ilçe merkezine gitmek için evden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Akbaş’ı aramak için jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından çalışma başlatıldı. Dört gün boyunca Azdavay, Pınarbaşı ve Ağlı ilçelerinin çevresinde yapılan aramalara rağmen sonuç alamayan ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sonlandırdı. Yaklaşık 16 gün sonra Azdavay ilçesine bağlı Alacık köy yolundan geçen vatandaşlar, uçurumda devrilmiş bir traktör görerek durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma tarafından bölgede yapılan incelemede, devrilen traktörün yakınlarında bulunan cesedin 16 gündür haber alınamayan Halil Akbaş’a ait olduğu tespit edildi. Ceset, Azdavay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:10
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