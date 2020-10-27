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Ekonomi 16 elit tayın satışı Veliefendi'de gerçekleştirildi
Ekonomi

16 elit tayın satışı Veliefendi'de gerçekleştirildi

En yüksek bedelle satılan tay 800 bin lira ile "Özakın" oldu. En düşük bedelle satılan tay ise 100 bin lira ile "Barıtçı" oldu -TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece: -"Safkan Arap atçılığında çok önemli bir hazineyi elimizde tutuyoruz. Her sene 250 tane yeni yarış tayını yetiştiriyoruz ve sahalarla buluşturuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:47:28 -
16 elit tayın satışı Veliefendi'de gerçekleştirildi

İSTANBUL(AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen safkan Arap atlarının 16 elit tayının satışı düzenlenen mezatla İstanbul Veliefendi Hipodromunda yapıldı.

Tamamı satılan taylardan toplam 5 milyon 765 bin lira gelir elde edildi. En yüksek bedelle satılan tay 800 bin lira ile "Özakın" oldu.

En düşük bedelle satılan tay ise 100 bin lira ile "Barıtçı" oldu. Tayların ortalama satış fiyatı ise 360 bin 312 lira 50 kuruş olarak gerçekleşti.

Satış alanında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece, TİGEM'in 700 yıllık bir kurum olduğunu hatırlatarak, "Safkan Arap atçılığı konusunda çok önemli bir görevimiz var. 700 sene önce Karacabey haramızda başlayan serüvenimiz devam ediyor. Şu an burada Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 16 tane safkan Arap atlarının taylarının satışı gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Safkan Arap atçılığının geçmişten günümüze aktarılması ve gelecek kuşaklara taşınması noktasında çok önemli bir rol oynadıklarını vurgulayan Işıkgece şunları söyledi:

"Safkan Arap atçılığında çok önemli bir hazineyi elimizde tutuyoruz. Her sene 250 tane yeni yarış tayını yetiştiriyoruz ve sahalarla buluşturuyoruz. Safkan Arap atçılığında yüzde 33’lük pay ile dünyada 1 numarayız. Türkiye’de şu an sahalarda koşan atların tamamı TİGEM kökenli. Soykütüklerinin tutulması noktasında çok ciddi bir görevi icra ediyoruz."

Işıkgece, safkan Arap atçılığında dünya markası olduklarını ifade ederek mezata gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnun olduklarını sözlerine ekledi.


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