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16 camide hırsızlık yapan şüpheli enselendi

Antalya’da 16 ayrı camiden musluklarını çaldığı ileri sürülen M.Y. polis ekipleri tarafından yakalandı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 17:15
16 camide hırsızlık yapan şüpheli enselendi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dutlubahçe Mahallesi'nde bulunan bir caminin dün muslukları çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin başlatmış olduğu çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisi M.Y. yakalandı.

İl genelinde 16 ayrı caminin de musluklarını çaldığı ileri sürülen M.Y., Yeşildere Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 17:15
  1. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü
  2. Antalya

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