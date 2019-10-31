16 bin kadının mağduriyetine kulak tıkadı! Ayşe Arman'dan alçak ifadelerle 'genç evlilik' yazısı

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

TBMM'de görüşülecek 2. Yargı Paketi'nde genç yaşta evlenenlerin mağduriyeti için de bazı düzenlemeler yapılacağı bilgisinin kamuoyuyla paylaşılmasından sonra sözde kadın savunucularından itiraz sesleri yükselmişti.

Hürriyet Gazetesi'nin sözde kadın savunucularından Ayşe Arman da bugünkü köşesinde genç yaşta evlilik mağduriyeti yaşayanları konu aldı.

16 bine yakın mağdurun feryadını görmezden gelen Arman yazısının başlığında, 'Kız çocuklarımızı tecavüz mağduru yapmayalım!' diyerek konuya ne kadar bihaber olduğunu gösterdi.

Genç yaşta evlilik yapan ve resmi nikahlı eşleri yıllar sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen kadınlar defalarca kez 'Onlar bizim tecavüzcümüz değil, nikahlı eşlerimiz.' derken, Ayşe Arman ve benzeri sözde kadın savunucularının aynı söylemde direnmesi kamuoyunda tepkilere sebep oldu.

Ayşe Arman'ın yazısından bir bölüm:

"Biliyorsunuz, üç yıl önce gündeme getirilen “tecavüzcüye af” yasa tasarısı vardı. Bütün kadın örgütleri, sivil toplum örgütleri, gazeteciler ve halk olarak hepimiz kıyameti koparttık. Tasarı geri çekildi, yasalaşmadı. Üç yıl sonra yeniden hortladı, bu yeni yargı reformu paketi vesilesiyle."