16 Ağustos koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı. Türkiye’de son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirirken yeni hasta sayısı ise bin 192 artarak 249 bin 309’a yükseldi.

Son 24 saate 65 bin 956 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 997 olarak kayda geçti.

Ülkemizde şu ana kadar ölü sayısı 5 bin 974 oldu.

Ölü ve vaka sayısında düşüş

15 Ağustos tablosuna göre Türkiye’de vaka ve ölü sayısında gerileme meydana geldi.

Dün kayda geçen test sayısı ise 67 bin 214 olarak açıklanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük tabloya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda. Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak, daha hızlı başarırız” ifadelerini kullandı.