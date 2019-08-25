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15'inci Bodrum Müzik Festivali ilgi gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen müzik festivali, yerli ve yabancı tatilcilere sanatla iç içe keyifli anlar yaşattı - Festivalin sanat danışmanı Tuğçe Tez:- "Bodrum'un güzelliğini yurt dışından gelen sanatçılarla da paylaşabildiğimiz için, bizim için bu ekstra bir mutluluk"- İspanyol çellist Pablo Ferrandez:- "Normalde klasik konser salonlarında çalışıyoruz ama bu değişik bir deneyim. Burası çok güzel bir sahne. Marinayı görmek çok güzel, atmosfer muhteşem. Bodrum benim favori yerim"

25 Ağustos 2019 Pazar 11:47
15'inci Bodrum Müzik Festivali ilgi gördü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen müzik festivali, sanatçı ve sanatseverlerden ilgi gördü.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, doğal güzellikleri ve tarihi geçmişinin yanı sıra kültür sanat etkinlikleriyle adından söz ettiriyor.

Son olarak ilçede 22-25 Ağustos'ta gerçekleştirilen 15'inci Bodrum Müzik Festivali, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sanatçıyı ağırladı. Sabah saatlerinde başlayan etkinlikler, gece geç saatlere kadar farklı alanlarda devam etti.

Festivalin sanat danışmanı Tuğçe Tez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde 15 yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Festivalin ilk başlarda Bodrumlular için düşünüldüğü ancak yıllar içerisinde Türkiye'nin, yurt dışından da takipçileri olan çok büyük bir organizasyonu haline geldiğini belirten Tez, "Festivalimize Yunanistan, İspanya, Finlandiya, Letonya, Rusya'nın da olduğu birçok ülkeden sanatçılar davet ettik. Çok değerli sanatçıları ağırladık. Ülkemizden de Bilkent Senfoni Orkestrası ve Olten Filarmoni Orkestrası festivalde yer aldı. 15'inci yılımıza özel 15 etkinliğe yer verdik." dedi.

Bodrum'un Türkiye'nin eşsiz yerlerinden olduğuna işaret eden Tez, festivale katılan sanatçıların bu kadar güzel bir yerde festival yapıldığı için mutlu olduklarını belirtti.

Bu durumun kendilerini de mutlu ettiğini anlatan Tez, "Bodrum'un güzelliğini yurt dışından gelen sanatçılarla da paylaşabildiğimiz için bizim için bu ekstra bir mutluluk. Bu festivalin hazırlık aşaması çok uzun sürüyor. Organizasyonuna en az bir yıl öncesinden başlamış oluyoruz. Bir festival biterken bir sonrakinin çalışmaları başlamış oluyor. Dolu dolu bir festival süreci geçirdik." diye konuştu.

- "Burası çok güzel bir sahne"

Festivalde Bilkent Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşan İspanyol çellist Pablo Ferrandez, Bodrum'a ilk kez geldiğini söyledi.

Dünyanın birçok yerindeki konserde çaldığını aktaran Ferrandez, "Normalde klasik konser salonlarında çalışıyoruz ama bu değişik bir deneyim. Burası çok güzel bir sahne. Marinayı görmek çok güzel, atmosfer muhteşem. Bodrum benim favori yerim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki her şehri görmek istediğini dile getiren Ferrandez, Bodrum'un kendisi için iyi bir deneyim olduğunu, bundan sonra tatillerini de burada geçirmeyi arzu ettiğini vurguladı.

Konseri izleyen sanatçı Orhan Gencebay da müziğe 6 yaşında klasik batı müziğiyle başladığını ve bu tür etkinliklere çok önem verdiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:47
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