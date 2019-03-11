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157 kişiye mezar olan uçaktan iki dakikayla kurtulan tek kişi oldu

Yunan Antonis Mavropoulos adlı kişinin, dün Etiyopya Havayolları'na ait uçağın düşerek 157 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazadan iki dakika geç kalması sebebiyle kurtulduğu ortaya çıktı.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:42
157 kişiye mezar olan uçaktan iki dakikayla kurtulan tek kişi oldu

Yunan Antonis Mavropoulos kapılar kapandıktan sadece iki dakika sonra gelmesi sayesinde hiç kimsenin kurtulamadığı kazayı kılpayı atlattı.

Etiyopya Havayollarına ait Nairobi-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı dün kalktıktan altı dakika kadar sonra düştü. Uçakta bulunan sekizi mürettebat olmak üzere 157 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

Kendisini beklememeleri hayatını kurtardı

Yunanistan'da yayın yapan Alpha TV'ye konuşan Mavropoulos, uçuşu iki dakikayla kaçırdığını söyledi. "İnsanların uçağa alındıklarını gördüm. Beni almadıklarına kızmıştım" dedi.

Bagajını düzenlediğini, uçuş ekibinin de bu nedenle kendisini beklemediğini anlatan Mavropoulos'un hayatını kurtaran da bu olmuş.

Check-in işlemlerini tamamlamıştı

Mavropoulos'un check-in işlemlerini tamamlamasına rağmen uçağa binmeyen tek yolcu olduğu belirtildi. Bu nedenle yetkililerin kendisine sorgulamak istediğini söyleyen Mavropoulos, "Benimle kaza arasında herhangi bir mantıklı bağ yoktur, valizim de elimdeydi. O nedenle daha fazla sorgulamaya gerek duymadılar" dedi.

Kazaya dair soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:42
  1. Antonis Mavropoulos
  2. Boeing 737 Max 8
  3. Nairobi-Addis Ababa
  4. Etiyopya Havayolları
  5. Alpha TV
  6. Yunanistan
  7. check-in işlemleri

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