  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı!

5 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

New York’un yeni seçilen başkanı Müslüman diye pazarlandı LGBT’li çıktı! Zohran Mamdani’nin ilk icraatı tartışılıyor

İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkını Çin destekliyor müzakere edildi

ABD’den nükleer gözdağı: Kıtalararası balistik füze Minuteman III test edildi!

Putin, talimat verdi: nükleer silah haberinin ardından tüm dünya bunu konuşuyor

BAE destekli ‘Kan emirlikleri’ Afrika’yı kana boyuyor

Ordu’da taş ocağında göçük: 2 kişi enkaz altında kaldı

Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz! Türkiye raporuna sert tepki

500 bin sosyal konutu itibarsızlaştırma operasyon! Sözcü'den bilinçaltına ahlaksız gönderme
Spor 152 hakemden bomba açıklama! Böyle savundular
Spor

152 hakemden bomba açıklama! Böyle savundular

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
152 hakemden bomba açıklama! Böyle savundular

Haklarında soruşturma başlatılan 152 hakemden ortak basın açıklaması geldi.

Haklarında soruşturma başlatılan 152 hakemden ortak basın açıklaması geldi.

Hakemlerin ortak açıklaması şu şekilde:

Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve “Hakemlerin AKTİF olarak bahis oynadığı” yönündeki haberler üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Bahsi geçen durumlar, birçoğumuzun 4–5 yıl önce amatör hakemlik dönemlerimizde, henüz futbolun profesyonel yapısıyla tanışmadığı dönemlerdeki ve geçmişte kalmış olaylardır. Buna rağmen, bugün kamuoyuna “aktif olarak bahis oynadıkları” şeklinde yansıtılması hem gerçek dışıdır hem de emeklerimizi hiçe saymaktır.

Türk futboluna “Temiz eller” operasyonu adı altında bir eylem gerçekleştiriliyorsa bu operasyonun en masum ve kimsesiz tarafı biz olduğumuz için tabiri caizse kelle almaya bizden başlandığını, federasyonun bizi suçsuz yere hiçe saydığını ifade etmekteyiz.

Umarız ki “Temiz eller” operasyonu adı altında yürütülen bu eylem tamamen layığıyla ve doğru verilere dayanarak ilerler, asıl suçlunun ve suçsuzun kim olduğunu ortaya çıkartır. Çünkü bu konunun geride koca bir enkaz bırakacağını ve tamamen doğrular ortaya çıksa birçok spor paydaşının yara alacağını, alt ve üst liglerde bulunan bir çok kişinin artık görev alamayacağını düşündüğümüz için bu eylemin ört pas edilmesinden endişe etmekteyiz. Federasyon bünyesinde bulunan her paydaşın gerekli incelemeye tabi tutulmasını en büyük beklentimizdir. Bu konunun sonuna dek takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.

Bizler, uzun yıllar boyunca Türk futboluna hizmet etmiş, binlerce karşılaşmada tarafsızlık, adalet ve dürüstlük ilkeleriyle görev yapmış insanlarız. Her birimiz bu mesleğe gönülden bağlı, adalet duygusunu sahada yaşatmak için büyük fedakârlıklar göstermiş kişileriz.

Kamuoyundan beklentimiz; gerçek dışı ve eksik bilgilere itibar edilmemesi, süreç tamamlanmadan hüküm verilmemesi ve yıllarca futbolun içinde alın teriyle mücadele eden insanların emeğinin, karakterinin ve adalet duygusunun göz ardı edilmemesidir.
Bizler, tüm hukuki ve etik yollarla hakkımızı aramaya; futbolun adaletine, vicdanına ve kamu sağduyusuna güvenmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla.

Bahis oynayan hakemler hakkında karar verildi
Bahis oynayan hakemler hakkında karar verildi

Spor

Bahis oynayan hakemler hakkında karar verildi

Hakemlerin bahis skandalı sonrası sıra futbolcularda! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu duyurdu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
Hakemlerin bahis skandalı sonrası sıra futbolcularda! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu duyurdu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor

Spor

Hakemlerin bahis skandalı sonrası sıra futbolcularda! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu duyurdu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor

Galatasaray-Trabzsonpor maçının VAR hakemi açıklandı
Galatasaray-Trabzsonpor maçının VAR hakemi açıklandı

Spor

Galatasaray-Trabzsonpor maçının VAR hakemi açıklandı

Ajax-Galatasaray maçının hakemi açıklandı
Ajax-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Spor

Ajax-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Türk takımlarının Avrupa’daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Türk takımlarının Avrupa’daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor

Türk takımlarının Avrupa’daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23