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İSLAM

15.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-08-15 07:24:00 -
15.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN


اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِـعُ عَنِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُواۜ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ۟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez."

 (Hac Suresi - 38)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 TEFSİRİ: 

Buna göre inanan insanların zorluklar karşısında yılmayıp mücadele vermeleri, Allah’a dayanıp güvenmeleri, hiçbir zaman O’nun yardım ve desteğinden ümit kesmemeleri, Cenâb-ı Allah’ın hainlerin ve nankörlerin tuzaklarını bertaraf etmeye muktedir olduğunu hatırdan çıkarmamaları gerekir. Bu âyeti, müteakip âyet grubuyla irtibatlandırarak açıklayan müfessirler de vardır.

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

 

"Allah, benim için, ümmetimin hata ile unutarak veya baskı ve tehdid altında işlemiş olduğu günahları   bağışlamıştır."

(Buhârî, Hudûd 22)

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