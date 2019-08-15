15.08.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...15 Ağustos 2019 Perşembe 06:25
VAHYİN DİLİNDEN
قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰىۙ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّه۪ فَصَلّٰىۜ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Doğrusu arınan ve rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir."
Â'lâ Suresi, âyet:14-15) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Bu kabirlerde yatanlar azap edilmektedir. Kuşkusuz bunlar büyük günah sebebiyle azap çekiyor değiller;
bilakis onlardan biri nemmalık ediyor / insanlar arasında söz taşıyor / dedikodu yapıyordu,
biri de idrar yaparken (gereken temizlik konusunda titizlik göstermiyor), üzerine sıçratmaktan sakınmıyordu.”
(Buhari, Vudu, 55, 56; Müslim, Taharet, 34)
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