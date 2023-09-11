1500 yıllık altın kolye keşfi: Çikolata para sandığı şey! Yürüyüş yaparken buldu, hayatının keşfini yaptı!

Norveç’te yaşayan 51 yaşındaki Erlend Bore adlı bir kişi doktorunun yürüyüş yapması tavsiyesi üzerine başladığı gezintilerinde anormal bir şekilde ayağına bir şey takıldı ve hayatının keşfini yapmış oldu. Çikolata para sandığı şey bakın ne çıktı?

Keşfi dikkat çekti

Norveç'te yaşayan 51 yaşındaki Erlend Bore, doktorlarının tavsiyesi üzerine yürüyüşe başladı. Bore çocukluğunda arkeolog olmayı hayal ediyordu. Yürüyüş için Ağustos ayında metal bir dedektör satın aldı ve sonra güneydeki Stavanger yakınlarındaki Rennesøy adasında bu keşfi yaptı. Yürüyüşü sırasında elindeki cihazdan sesler gelmesi üzerine Erlend Bore, bulunduğu yere arkeologları çağırdı.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN AYAĞINA TAKILDI, HAYATININ KEŞFİNİ YAPTI! ÇİKOLATA PARA SANDIĞI ŞEY!

Erlend Bore ilk başta değersiz bir şey bulduğunu düşündü. Ancak bulduğu definede 1500 yıllık altın kolye ve takı buldu. Kolyenin yanı sıra 9 kolye ucu, 3 yüzük ve 10 altın inciyi de dedektörü sayesinde ortaya çıkardı. Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi müdürü Ole Madsen hazineyi 'Norveç'te yüzyılın buluşu' olarak duyurdu. Erlend Bore bu olay karşısında “İlk başta bunların çikolata paraları veya Kaptan Sabertooth paraları olduğunu düşündüm. Tamamen gerçek dışı görünüyordu.” dedi.

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NORVEÇ'TE YÜZYILIN BULUŞU

Yeni keşfedilen koleksiyon, bir zamanlar gösterişli bir kolye oluşturan dokuz altın madalyon ve altın incinin yanı sıra üç altın yüzükten oluşuyordu. Ağırlığı 100 gramdan biraz fazla olan takıların MS 500’den kalma olduğu tespit edildi. Bunların bir kısmı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar uzanıyordu.

Arkeologlar, madalyonun üzerindeki tasarım nedeniyle bulgunun benzersiz olduğunu söylüyor. Madalyonun üzerinde, İskandinav mitolojisinden bir at türü tasvir edilmişti. Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi başkanı Ole Madsen ise, bunun “Norveç’te yüzyılın altın buluntusu” olduğunu söylüyor. Bu kadar altını bir anda bulmak son derece alışılmadık bir durum.” olarak nitelendirdi.

Müzede doçent olan Håkon Reiersen, “brakteat” adı verilen düz, ince, tek taraflı altın madalyonlar olan altın kolyelerin Norveç’teki göç dönemi adı verilen bir döneme ait olduğunu söyledi. Bu dönem, Avrupa’da yaygın göçlerin olduğu MS 400 ile MS 550 yılları arasında gerçekleşti.

BENZERSİZ BİR BULGU

Reiersen, “Keşfin yeri ve diğer benzer buluntulardan bildiklerimiz göz önüne alındığında, bu muhtemelen ya değerli eşyaların gizlenmesi ya da dramatik zamanlarda tanrılara sunulan bir adakla ilgili.” cümlelerine yer verdi. Reiersen, Norveç'te 19. yüzyıldan bu yana benzer bir keşif yapılmadığını belirtirken bunun çok sıra dışı bir keşif olduğunu sözlerine ekledi. Müzede çalışan Prof Sigmund Oehrl madalyonlarla ilgili yaptığı açıklamada "Tasarımda İskandinav tanrısı Odin oğlunun hasta atını tedavi ediyor. İskandinav mitolojisinde at sembolü hastalığı ve sıkıntıyı ama aynı zamanda iyileşmeyi ve yeni yaşam umudunu temsil ediyordu" dedi.

Norveç yasalarına göre, 1537 öncesine ait nesneler ve 1650'den eski madeni paralar devlet malı sayılıyor ve bulunduklarında yetkililere teslim edilmesi gerekiyor. Bore ve arazi sahibi bir ödül henüz net ödül belirlenmemiş olsa da devlet tarafından ödüllendirilecekler.