150 milyon dolarlık yatırım yapacak

Taşpolatoğlu, sağlık, tıp ve ilaç sektörlerinin bu sürecin merkezinde yer aldığını söyledi. 2020’yi iş hedefleri açısından da mümkün olabilecek en iyi şekilde değerlendirmeye odaklandıklarını belirten Taşpolatoğlu, 2021 ajandalarında OM Pharma’yla yürütecekleri faaliyetlerin öne çıktığına işaret etti. OM Pharma’nın kimyasal ilaç portföyündeki bazı ürünlerini tüm dünya için Esenyurt’taki tesislerde üretme ve dünyaya ihraç etme imkânını ellerinde tuttuklarını söyledi.

Heyecanımızı koruyoruz

Abdi İbrahim’in yatırımlarla büyüdüğünü vurgulayan Taşpolatoğlu, 2021 planlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Biz yatırımı seven bir şirketiz, şartlar ne olursa olsun yatırım heyecanımızı koruyoruz. Yurt içi yatırımlarımıza da 2021’de devam edeceğiz, üretim tesislerimize yönelik yeni yatırımlarımız da gündemimizde olacak. Yaklaşık 150 milyon dolar büyüklüğündeki yatırım planımızı hayata geçirmek üzere çalışıyoruz. Bizim sözlüğümüzde yatırım; üretim, istihdam ve ihracat demek. 2021 yılında belirlemiş olduğumuz hedeflere birlikte yürüyerek faaliyetlerimizden doğan ihtiyaçlar doğrultusunda da eksik kadrolarımızı doldurarak ilerlemek arzusundayız.”

Çıtayı daha da yükselteceğiz

2021’de sürdürülebilirlik konusunu da odağa alacaklarının altını çizen Taşpolatoğlu, 2030 yılında karbon ayak izini sıfıra indirme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını hızlandıracaklarını dile getirdi. Taşpolatoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “2021 yılında cesur atılımlarımız, ülkemize karşı sorumluluğumuz ve işimize olan tutkumuzla çıtayı daima yukarıya taşımak için çalışacağız. Başarılı ekonomik performansımız yanında hem çevresel hem sosyal alanda tüm paydaşlarımız için değer oluşturmayı ve içinde bulunduğumuz ekosistemde başta ‘sağlıkta sosyal inovasyon’ olmak üzere çeşitli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”