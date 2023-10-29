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Kobi 150 bin ton rekolte bekleniyor
Kobi

150 bin ton rekolte bekleniyor

Yeniakit Publisher
2023-10-29 18:16:00 -
150 bin ton rekolte bekleniyor

Alanya’da muz hasadı başladı, rekoltenin 150 bin tonu bulması bekleniyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seralarda yetişen muzlar toplanırken, muz bahçelerinde kesim yapan çiftçiler, kamyonlar dolusu muzu Alanya Hali'ne getirerek depolara teslim ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar toplamda 150 bin ton muz üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Muz diyarı olarak bilinen Antalya'nın Alanya ilçesinde muz hasadı başladı. Muz bahçelerinde toplanan muzlar hallere ve depolara teslim ediliyor. İç pazara dağıtımı sağlanan muzun sadece Alanya'dan 150 bin ton üretim gerçekleşiyor. İlerleyen günlerde ise muzun ihracat yönünde çalışmaların gerçekleşmesi planlanıyor.

“Toplamda 150 bin tona yakın muz üretiyoruz”

Muz patentinin Alanya’da bulunduğunu söyleyen Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, örtülü ve açık alanda muz üretiminde önemli bir konumda olduklarını belirtti. Rüzgar, "7 bin 350 dekar örtü altında yaklaşık 51 bin tona yakın muz üretimimiz var. Açık alanda 14 bin, dekar alanda 85 bin tona yakın toplamda 150 bin tona yakın muz üretimi söz konusu" dedi.

“Muz ihracatı yönünde çalışmalarımız olacak”

Ekim ayı itibarıyla muz hasatlarının başladığını belirten Rüzgar, “Hasadımız mart ayına kadar devam edecek. Ciddi şekilde bir muz sevkiyatımız söz konusu. Muz genelde yerli tüketim, Türkiye'de tüketiliyor ama inşallah önümüzdeki günlerde de muz ihracatı yönünde çalışmalarımız olacak” diye konuştu.

“Hasadımız yılda 2 sefer yapılmakta”

Muzu sarartan tesislerin ve depolarında ciddi anlamda da çalışmalar yaptığını söyleyen Mehmet Rüzgar, muz üretiminin belli bir noktaya geldiğini kaydetti. Rüzgar, "Bu hasat yılda 2 defa yapılabilmektedir. Biz ekibimizle birlikte bütün muzlarımızın tarımsal desteklerini sağlamaktayız. Tarımsal destekler vermekteyiz. Muzlarımızın sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için gıda güvenilirliği açısından çalışmalarımızı yapmaktayız" ifadelerini kullandı.
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