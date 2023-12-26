150 bin kişi bu sektörden ekmek yiyor ama! Her yıl 15 milyar dolar cebimizden gidiyor

2023 yılına dair değerlendirmelerde bulunan İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, “Bugün yalıtım sektörümüzün üretimden satışlarının 2 milyar dolara, toplam yalıtım sektörünün tüm hizmetler dahil 7 milyar dolara yakın bir büyüklüğe ulaşmış olduğunu görüyoruz. Hız kazanması beklenen kentsel dönüşüm hareketiyle birlikte 2024 yılında büyüme ivmemizi artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Deprem ve kış gerçeği

2023 yılında en önemli gündemlerinin deprem bölgesindeki yaraları sarmaya katkı sağlamak olduğunu söyleyen Eruslu, “İZODER olarak depremin hemen ardından resmi kurumlarla iş birliğiyle çalışarak birçok üyemizin de desteği ile depremzedelerin çetin kış şartlarından korunmaları için çadır kentlere yalıtım malzemesi gönderimini sağladık.” dedi.

150 bin kişiye istihdam sağlıyor

Yalıtım sektörünün üretimden satışlarının 2 milyar dolara, toplam yalıtım sektörünün tüm hizmetler dahil 7 milyar dolara yakın bir büyüklüğe ulaştığını belirten Eruslu, “Söz konusu büyüklüğümüzün yanı sıra direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 150 bin kişilik bir istihdam oluşturarak ülkemizin kalkınmasında etkin rol alıyoruz. Sektör olarak 2024 yılında büyüme ivmemizi artırmayı, ülkemiz ekonomisine ve istihdamına katkılarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi

Her yıl 12-15 milyar dolar havaya uçuyor

Eruslu “Ülkemizde yüzde 80’i enerji verimliliği ile ilgili yasal düzenleme kapsamının dışında kalan yalıtımsız binalar yüzünden yer yıl yaklaşık 12 ila 15 milyar dolar boşa harcanıyor. Kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm ile enerji verimli, güvenli, konforlu ve çevre dostu yapılaşmanın artması 2024 yılındaki en önemli beklentilerimiz arasında yer alıyor. Yeni yıl ajandamızda sektörümüzün daha iyi anlaşılması ve ileriye taşınması için çok sayıda eğitim, proje, çalışma ve kamu iş birlikleri yer alacak.” yorumunu yaptı.