150 anne evladını bekliyor

Hasan Eğrigöz Ankara

İstanbul’dan, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Diyarbakır’a gelerek, oturma eylemi yapan anne İmmihan Nilifırka, “Ben evladımı 5 yıldır görmüyorum. Nasıl bir acı yaşadığımı siz düşünün. Bu acıya son vermek ve ‘yeter’ diye yüzlerine haykırmak için HDP önüne geldik. Aylardır acımızı haykırıyoruz ama HDP’liler bazı aileleri tehdit etmek dışında hiçbir şey yapmadı. Biz biliyoruz ki; HDP çocuklarımızı PKK’ya teslim etti. Onlardan istiyoruz. Nasıl kaçırdılarsa böyle de getirsinler. Bizim tek derdimiz çocuklarımıza kavuşmak. Kavuşmadan da buradan ayrılmayacağız. Neredeyse HDP önündeki evlat nöbeti 1 yılı geride bırakacak ama 10 yıl geçse de biz çocuklarımıza kavuşmadan buradan ayrılmayacağız” şeklinde konuştu.

“Evlat nöbetinin sonuçlarını alıyoruz”

HDP tarafından kaçırılan oğlu Mustafa’ya kavuşmak için yaklaşık bir yıldır oturma eyleminde olan kanser hastası acılı anne Ayşegül Biçer de, “Evlat nöbeti neredeyse bir yıldır devam ediyor. HDP önünde eylem yapan 15 anne evladına kavuştu. Yaklaşık 150 anne hala evlatlarının yolunu gözlüyor. Diyarbakır annelerinin oturma eyleminden etkilenen onlarca terörist teslim oldu. Bu da nöbetin sonuçlarından biridir. Buradaki tüm annelere, HDP’nin, PKK’nın mağdur ettiği tüm anneler evlatlarına kavuşana kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Benim oğlum Mustafa kim bilir ne haldedir şimdi. Benim oğlum asla kendi isteğiyle gitmez. Onu HDP kaçırdı. Belge, görüntü herşey var elimizde emniyete de verdik. Oğlumu onlar kaçırdı biliyorum. Madem HDP Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia ediyor, peki bu annelere neden bir yıldır sessiz. HDP, PKK ile birlikte Kürt düşmanıdır” ifadelerini kullandı.