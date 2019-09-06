15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun şahıs yakalandı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan uygulamalarda, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.06 Eylül 2019 Cuma 11:18
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan uygulamalarda, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada, 6 hırsızlık olayının şüphelisi olan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.I. yakalandı. Zanlı, yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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