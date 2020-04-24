  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

15 yaşındaki İrem’den 24 gündür haber alınamıyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kayıplara karışan 15 yaşındaki İrem Dinçer’den 24 gündür haber alınamıyor.

2020-04-24 11:59:05 -
15 yaşındaki İrem’den 24 gündür haber alınamıyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kayıplara karışan 15 yaşındaki İrem Dinçer’den 24 gündür haber alınamıyor.


Çamiçi mahallesinde yaşayan Veli ve Sibel Dinçer çiftinin iki çocuğundan birisi olan Düziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki İrem, 24 gün önce kayıplara karıştı. Ailesinin polise başvurarak yardım istemesi üzerine arama çalışmalarına başlanan İrem’e halen ulaşılamadı.


Kayıp olan küçük kız çocuğu için yakınlarının endişesi ise her geçen gün artarak devam ediyor. Kızlarına seslenen anne Sibel Dinçer, “Canım kızımız nerede ise artık dön de gel. Sensiz geçen her gün kahrından eridik bittik. Ne olur sesimizi duyuyorsan gel. Gel de dinsin, bitsin bu acılarımız” diyerek gözyaşı döktü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı