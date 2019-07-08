15 yaşındaki Esma'dan 4 gündür haber alınamıyor Mersin'in Tarsus ilçesinde, evden çıkıp, minibüse binen 15 yaşındaki Esma Esin Gülal'dan, 4 gündür haber alınamıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Cuma günü Olukkoyağı Mahallesi'nden minibüsle ilçe merkezine giden Esma Esin Gülal'dan (15) bir daha haber alınamadı. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu polise bildirdi. Esma Esin'in bulunması için ekipler, çalışma başlattı.



Bu arada kayıp Esma'nın yakını olan Olukkoyağı Mahallesi Muhtarı Hakan Şahin de arama çalışmalarının hızlanması için yetkililerle koordine içinde olduklarını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.