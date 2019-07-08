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15 yaşındaki Esma'dan 4 gündür haber alınamıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde, evden çıkıp, minibüse binen 15 yaşındaki Esma Esin Gülal'dan, 4 gündür haber alınamıyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:32
15 yaşındaki Esma'dan 4 gündür haber alınamıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde Cuma günü Olukkoyağı Mahallesi'nden minibüsle ilçe merkezine giden Esma Esin Gülal'dan (15) bir daha haber alınamadı. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu polise bildirdi. Esma Esin'in bulunması için ekipler, çalışma başlattı.

Bu arada kayıp Esma'nın yakını olan Olukkoyağı Mahallesi Muhtarı Hakan Şahin de arama çalışmalarının hızlanması için yetkililerle koordine içinde olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:32
  1. Mersin
  2. Tarsus ilçesi
  3. Esma Esin Gülal
  4. Kayıp genç kız
  5. Demokratikleşme paketi
  6. kayıp arama çalışmaları

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