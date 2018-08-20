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15 yaşındaki çocuktan PKK itirafı!

Hain terör örgütü PKK'nın tehdit ederek bünyesine zorla kattığı çocuklardan birisi olan 15 yaşındaki çocuk örgütten ölümü göz alarak kaçtıktan sonra verdiği ifade ile terör örgütünün kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:56
15 yaşındaki çocuktan PKK itirafı!

Terör örgütü PKK'nın terör eylemleri ve diğer faaliyetlerde kullanmak üzere eleman elde etme yöntemi ağırlıklı olarak çocuklara dayanmaya başladı. Zorla kaçırılan çocuklar, direnmeleri halinde ailelerine zarar verilecek olmasıyla tehdit ediliyor. Örgütün bu şekilde tehdit ederek bünyesine zorla kattığı çocuklardan birisi olan 15 yaşındaki E.A. örgütten kaçtıktan sonra verdiği ifadesinde yaşadıklarını anlattı.

MEZARLIKTA BULUŞTU

E.A.; okul yolunda PKK'lıların kendisinden örgüte katılmasını istediklerini, reddetmesi halinde ailesine zarar vereceklerini söylediklerini anlattı. Bunun üzerine korkuyla örgüte katıldığını söyleyen E.A., buluşma noktası olarak örgütün bir mezarlığı işaret ettiğini, o gece ailesine son bir kez bakarak, onlara zarar gelmesin diye teröristlerin söylediklerini yapmak zorunda kaldığını ifadesinde dile getirdi.

ÖLÜMÜ GÖZE ALDI

Pişman olduğunu söyleyen E.A dağdaki yaşamın çok zor ve kendine söylenen hiçbir şeyin doğru olmadığını anladığını, ailesini de çok özlediği için ölümü göze alarak kaçtığını anlattı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:56
  1. PKK
  2. çocuk

YORUM YAZ

  • alamanyalialamanyali51 dk önce
    yav kendi ülkemizde kendi vatandasimiz mazlum durumda. Korkulmasi gereken devletimizin kudreti ve imkanlari olmasi gerekirken teröristlerin zulmünden korkuluyor. Teröristlerin geride kalanlari ellerini kollarini sallaya sallaya can, mal ve irz güveligi ile havlarken, kendi vatandaslarimiz aile fertlerinin can, mal ve irz güvenliginden korkar hale gelmis, santaja ugramakta! Bu nasil bir is! Bizi sirtimizidan vuran bu siyonist döllerine peygamber efendimizin (sas) uyguladigi beni kurayza hükmü uygulanmali. bizim vatandaslarimiza Kürt olsun Türk olsun göz dikenlerin ve göz dikenlerle sempati duyanlarin can, mal ve irz güvenligi olmamali.
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